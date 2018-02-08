發揮所學 成大建築系師生赴花蓮協助救災

2018-02-08 15:46

［記者劉婉君／台南報導］花蓮強震造成多棟建築物傾倒，成功大學規劃與設計學院副院長姚昭智組成專業救助團隊，今天清晨5時帶隊前往花蓮震災區，將協助調查與評估建物災損，以及近斷層地震對建築結構是否帶來特殊性的破壞等，相關資料將提供公部門參考，並進行後續學術研究。

姚昭智、杜怡萱、鐘育霖3位建築結構專長的成大教授，凌晨帶著10名研究生驅車前往花蓮，中午與國家地震工程研究中心人員會合，隨即展開相關調查工作，預估停留4天。

姚昭智表示，此行重點將先了解花蓮教育局呈報的13所損壞的國中、小學校舍，成大團隊將以專業評估建物結構與非結構毀壞的嚴重程度與危險性，同時比對花蓮地震校舍損壞與台南2016年地震校舍破壞有無類似情形，團隊也將前往傾倒大樓，觀察其建築結構。

另外，也會了解醫院在地震後，非結構性的破壞，如輕鋼架天花板掉落、冰箱摔壞等可能不利震後醫療急救，需要如何改善；災民收容有無考慮到災民需求，老人家適應問題、或帶著寵物到收容所寵物如何處理等。

姚昭智指出，過去受限於儀器設備，台灣地震資料近20年才有近斷層的資料，也才逐漸了解其特性與破壞力，花蓮地震為近斷層地震，多棟大樓傾倒毀損嚴重，究竟是單純近斷層地震所致，或是建築結構本身也有問題，都需要了解，團隊也想要找出此次地震，有無造成共通性破壞的特徵，有無新技術或方法可以改善。