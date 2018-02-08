中部日月潭、溪頭4線「台灣好行」客運春節期間半價優惠

2018-02-08 16:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今年農曆春節假期有6天，很多人會選擇在國內旅遊，但到觀光景點光是想到塞車就叫人卻步，交通部公路總局表示，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸系統，將推出台灣好行路線半價優惠措施，時間自2月14日至20日實施。

交通部公路總局台中區監理所表示，中部地區台灣好行客運有日月潭、溪頭、鹿港及芳苑等4條路線，此次春節期間提供全票享有半價優惠折扣，民眾可就近到台鐵干城站或者是烏日高鐵站搭乘。

台中區監理所所長李輝宏表示表示，台灣好行客運從105年的暑假就開始實施半價優惠，受到相當大的歡迎，尤其是日月潭、溪頭兩條路線最夯，而今年是首度針對春節實施。

4條路線從2月14日至20日實施半價優惠，皆從干城站發車，日月潭全票原為183元，半價92元，溪頭原價167元，半價84元，鹿港95元，半價48元，芳 苑72元，半價36元，首站為干城站，第二站就是烏日高鐵站。

台中監理所表示，有很多民眾擔心車班會等候過久，但客運公司會依現場狀況發加班車，一般而言，尖峰時間為15至20分鐘一班，離峰為30至1小時一班，而如果從台中前往，尖峰時間大概是在上午8時到11時左右，返程的尖峰則是2點至5點左右。

除了票價半價優惠，民眾還可搭配相關旅遊套票使用，到當地的商家有打折的優惠，台中區監理所建議民眾在春節走春時可多加利用，既省錢又免受交通壅塞及停車不便之苦，詳情可搜尋「台灣好行旅遊服務網站-好行套票」或「南投客運-優惠套票」網頁查詢。