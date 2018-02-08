「聽見悸動的聲音」 南投微電影比賽奪冠

第2屆「鏡看南投」微電影比賽，由「聽見悸動的聲音」奪冠，南投縣副縣長陳正昇（中）頒獎給作者林易伸（左）、黃于芩（右）（記者張協昇攝）

2018-02-08 15:25

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府舉辦的第2屆「鏡看南投」微電影比賽，得獎名單8日揭曉，林易伸、黃于芩以「聽見悸動的聲音」，從31件作品脫穎而出，連莊拿第一，獲得5萬元獎金。

第2屆「鏡看南投」微電影比賽，以「幸福南投」為主題，歷經2階段評審，最後只剩下8部電影入圍得獎。縣府今天在綜合大樓親子放映室舉辦頒獎典禮暨得獎作品首映會，並比照金馬獎頒獎模式，到最後才宣布得獎名單。

獲得第1名「聽見悸動的聲音」，開場以蟲鳴鳥叫、風吹、邵族杵音，配合影像交錯手法，藉由水陸空不同角度讓觀眾擁抱南投，獲得評審青睞，連續2年拿到第1名。得主黃于芩是彰化人，她表示，南投風景很漂亮，喜歡到南投景點遊玩、取景。

獲得第2名是「我的生活在南投」；第3名為「微光歸途」，分獲獎金3萬元、及2萬元；另有佳作5名，各拿下獎金5千元，得獎作品包括「女孩和狗的光影詩篇」、「同心橋」、「竹夢山城」、「幸福南投」、「前進夢想在南投」。

南投縣副縣長陳正昇致詞時表示，「鏡看南投」微電影比賽，規模雖小，但希望呈現南投觀光首都軟實力。今年參賽件數不但遠遠超越第一屆，大幅成長50%，且作品水準也大幅提高，各有不同創意，令人驚喜。

縣府新聞及行政處長林琦瑜也表示，鏡看南投入選影電影，作者來自各行各業，有學生、專業攝影師、服役的阿兵哥…等，每個人對幸福的定義有所不同，有人用南投日月潭的美景作為幸福旅行的起點；有人認為化解親子衝突、重拾母女親情是幸福；有人覺得「慢活」是幸福…，得獎作品將在中投有線第4頻道（縣政頻道）播放，歡迎推薦朋友觀賞。

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