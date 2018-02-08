來台環島遇震災 中國籍夫婦帶傷回北京

2018-02-08 15:16

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕來台環島旅遊的中國籍旅客宋先生夫婦，在206花蓮震災中受傷，他們今天下午搭乘中國國航班機返回北京，宋先生登機前，感謝所有救助及幫助他們的台灣民眾、救難醫護人員及政府相關單位。第一次來台旅遊就遇到震災，宋先生表示，下次要等心理建設好了才敢來台遊玩。

宋姓夫婦中午約12時抵達桃園機場，宋先生的左腳受傷，除了包紮外，還掛著引流袋。中國國際航空公司桃園機場站經理朱艷東全程協助，桃園航勤的地勤人員安排輪椅，讓宋先生坐著通關，登機前又更換成機艙專用的小型輪椅，國航也特別發電報通知北京首都機場人員，待命協助宋先生夫婦下機。

宋先生夫婦1月31日來台環島自由行，去了台北、九份等地，接著計畫由花蓮、墾丁、高雄，然後再到台北購物，預計12日春節前才回北京。6日震災當天去了太魯閣及東大門夜市，當晚入住花蓮雲門翠堤2樓的漂亮生活旅店，準備隔日上午搭車前往墾丁旅遊，沒想到剛入睡就發生強震，整個天花板坍塌下來。宋太太指出，其實剛到台北那天以及在太魯閣玩的時候都遇到了地震，當時心裡有點緊張，就問了居民地震的事情，但這邊的居民都說地震很多，而且他們都很冷靜，沒想到睡覺的時候就遇上地震，根本來不及逃。

宋先生回憶地震發生當下情況時，仍心有餘悸的說，當晚入住雲門翠堤2樓的漂亮旅店103號房，睡夢中感覺一陣天崩地裂，不到幾秒時間天花板就坍塌下來，還好房間的位置比較靠外面，上半身有梁柱及牆壁支撐沒有受傷，只有下半身被石塊壓住，不過太太卻卡在倒塌混凝土塊的空隙中。

宋先生說，由於左腿被天花板壓住，逐漸沒有知覺，為了求生和救太太，只能奮力把腿拉出來，然後再爬出去求援。而宋先生為了求生，硬生生把被大石塊重壓的腿拉出，也因此把腿部的肌腱撕裂，後來醫生診斷也有肌肉斷裂傷。

宋先生表示，地震後第一批趕到的人員可能是附近民眾，沒有適當的工具可供救援，等到第二批搜救人員抵達，帶著破壞工具把他太太身旁的鋼筋剪斷，再破壞部分混凝土塊，人才順利救出。宋太太說，先生爬出去求救後被送上救護車，卻還堅持留在現場等她，直到搜救人員把她救出來，夫婦倆才一起送醫，真的讓她覺得很感動。

登機前宋先生夫婦特別感謝在地震後協助他們的救援民眾、搜救人員、醫護人員以及政府人員，讓他們夫婦能夠回家。至於是否還會再來台灣旅遊？宋先生回答說，「可能要做一些心理建設！」

相關影音