新年齊賀歲 阿聯酋推特製點心、華航機票天天抽

2018-02-08 14:46

〔記者陳宜加／台北報導〕下週就要過年，華航賀新春，將自2月12日上午9點起至2月23日晚間6點止，為期12天期間推出「金犬賀歲旺得福」活動，只要在華航官網購票並於指定頁面完成登錄，就有機會獲得華航亞洲區不限航點機票、彩繪模型機、1000組機上Wi-Fi使用券與獨家周邊商品，號召旅客年後出遊。

華航表示，活動期間將天天送出亞洲區不限航點機票與各項獨家限量好禮；購買華航自營的歐洲、美國、加拿大、紐澳航線，可免費獲得24小時機上WI-FI體驗券，限量1000組。

華航指出，官網購票享限時超值優惠，直飛美國加州安大略最低2萬992元起含稅，英國倫敦最低 1萬6910 元起未稅，精選大阪、福岡、曼谷、新加坡等熱門航線未稅價8000元有找，愈早開票，享更多機票優惠。

阿聯酋適逢台灣農曆春節，則推出機上及機場貴賓室農曆新年特製點心，2月15日至18日，商務艙和頭等艙旅客在班機起飛前，可前往杜拜國際機場的七間阿聯酋航空機場貴賓室享用蝦米鮮蔬元寶、四喜丸子搭配青江菜佐紅燒醬汁，與椰汁西米露布丁等中式佳餚。

在2月15日至17日期間，阿聯酋航空自杜拜飛往台北的班機上也將以獨特方式與旅客一同歡慶農曆新年。除了提供充滿亞洲風味的機上餐點，各艙等旅客也可享受農曆新年限定的精緻甜點。

頭等艙旅客可於餐後啜飲咖啡或茶，一邊品嚐季節限定的白桃麻糬點心；商務艙旅客亦可享受椰子風味柑橘慕斯蛋糕佐糖煮柑橘；經濟艙的旅客也能夠品嚐以冬季盛產的柑橘設計製作的柑橘蛋糕佐糖煮柳橙。