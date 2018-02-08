雲門翠堤鋼筋拔蘿蔔式扯斷 工程會主委：接法有問題

雲翠大樓鋼筋被拔蘿蔔式扯斷，政委兼工程會主委吳澤成（右）點出問題。（記者簡惠茹攝）

2018-02-08 15:07

〔記者簡惠茹／花蓮報導〕花蓮雲門翠堤大樓左側的鋼筋地震後就像被拔蘿蔔般扯斷，殘餘的鋼筋裸露在外，政委兼工程會主委吳澤成點出鋼筋接法有問題。

行政院政務委員兼工程會主委吳澤成今天下午抵達花蓮，到雲門翠堤大樓現場勘查，吳澤成說，初步來看鋼筋的接頭方式，沒有一長、一短交錯銜接起來，都是同一長度，這樣會導致建築結構有疑慮，現在大多是使用續接器來銜接鋼筋，這些在建築法規都有相關規定。