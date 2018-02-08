赤手抓1200度鐵火球淨化 台東順天宮送發財水

鐵火球以鐵鋏從木炭堆中夾出，準備徒手丟入水桶。（記者黃明堂攝）

2018-02-08 15:03

［記者黃明堂／台東報導］台東市百年老廟順天宮歲末新春助民眾求財，今天將火紅鐵球凈化過的發財水放進財庫，預定新年發送土地公發財水及蘇府王爺紅包給信眾、祈求狗年發大財行大運。

位於寶桑路的順天宮進行特有的鐵火球淨化科儀，廣場上擺了數箱礦泉水，並擺火爐燃燒木炭，爐裡都有一顆鐵球，歷經3小時的燃燒，由黑轉為通紅，經念咒灑鹽，徒手赤掌抓起火球丟入水桶內，立刻蒸發出大量水煙，再持桶繞行礦泉水淨化。

鐵球每顆有6斤6兩重，要燒到攝氏1200度，在一般的情況下，赤手接觸如此高溫必定燙傷，但經過咒語及灑鹽，握起火球，皮肉完全無礙。

這項儀式由廟主委楊卿勇與市長張國洲、市代張品澤等人共同上香祈福，並把發財水送入財庫。張國洲表示，新的一年，祈求蘇府王爺讓大家溫飽，做生意大賺錢，做農大豐收。

楊卿勇則說，有些銀行會把礦泉水放在金庫，有「賺錢若賺水」之意，順天宮把礦泉水放進財庫，也是相同意思，歡迎大家在初夕夜子時（晚間11點）開始到廟參拜，除了可領土地公發財水，還有每人100元的蘇府王爺紅包，帶回家當「錢母」，財源滾滾，好運旺旺來。