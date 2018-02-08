熱心義警江振昌凡事衝第一 同袍不捨：失去一位大好人

2018-02-08 14:53

〔記者張議晨／花蓮報導〕花蓮強震造成雲門翠堤大樓傾斜，今天清晨5點多，搜救人員發現一具男性遺體，證實是漂亮生活旅店罹難員工江振昌，經數小時開挖，上午11點多，江的遺體終於從瓦礫堆中拉出，送往花蓮市立殯儀館，家屬在場看到爸爸被躺著送出來，當場淚崩。

不幸罹難的江振昌，是漂亮生活旅店的夜班人員，也是豐川派出所義警，跟隊內夥伴感情相當深厚，今罹難消息傳出後，多位義警立即趕到花蓮市立殯儀館關心。

在義警隊員眼中，江振昌是出了名的「雞婆」，生前同袍形容，他不僅大小事物都往自己身上包，只要一有狀況，一定馬上衝第一。

豐川派出所義警小隊長李文貴說，江振昌擔任義警已有好幾年，他是義警幹部，非常熱心助人，是一位相當照顧人的「老大哥」。

「真的很不捨！」李文貴說，江振昌每週六會定期在市區好樂迪前值班，維護附近夜間安全，聽到他罹難消息，隊上所有夥伴都相當難過，為什麼這樣一位好人就這樣離開。

另一位義警隊員林招明說，江振昌在漂亮生活旅店輪值夜班，每天晚上12點上班前，一定會到他的攤位聊上幾句，有時他11點收攤後，也會到旅店內「探班」。

林招明說，6日當晚本來他11點收攤後，本來也要繞去旅店找江振昌，但因突然有事，當晚就沒繞過去，沒想到就發生憾事。