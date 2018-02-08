疑入住雲門翠堤「漂亮旅店」 中客祖孫三代5人失聯

花蓮縣雲門翠堤大樓因強震倒塌，入住該大樓「漂亮旅店」的中客祖孫三代5人仍失聯。（資料照）

2018-02-08 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮強震造成4處大樓傾斜及倒塌，其中災情最慘重的雲門翠堤大樓至今尚有10人下落不明，其中中國來台自由行的一家5口祖孫三代，疑入住雲門翠堤的「漂亮旅店」203號房，目前仍失聯中。

據海峽交流基金會通報，截至今上午為止，花蓮強震已經造成4名來台自由行的中國遊客死亡，39歲中國籍女子余妃在花蓮慈濟醫院全力搶救下，一度恢復生命跡象，但最終仍沒撐過難關，宣告不治，另外還有楊麗蓉（1970年生）、李楊琦（1999年生）、韋嘉（1965年生）等3人均已不幸罹難，死者家屬將於近日來台處理後事。

另外中國遊客宋佳祥（1986年生）及劉璐（1992年生）夫妻在強震中受傷，於治療後依其意願及請求，已協助於今搭機返鄉。

海基會指出，另目前有丁文昌（1942年生）、丁守慧（1978年生）、楊浩然（2006年生）、何鳳華（1943年生）及楊捷（1979年生）等5人失聯，這5人為一家祖孫三代，來台自由行，疑入住雲門翠堤的「漂亮旅店」203號房，至今仍下落不明，救難人員持續搜索中。