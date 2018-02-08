對岸台籍醫師、台商 向海基會表達為花蓮震災捐款

2018-02-08 14:38

〔記者施曉光／台北報導〕由一群在對岸執醫的台籍醫師所組成的「大陸台籍陸醫醫師總會」，7日主動與海基會聯繫，表達願意針對6日花蓮震災自主發起捐款，向災區居民表達關懷之意，並希望透過海基會代收捐款並代轉至內政部指定窗口，此外，另有中國台商也向海基會表達捐款意願。

針對這些善心義舉，海基會已經安排聯繫窗口，將協助轉交供賑災重建使用。

「大陸台籍陸醫醫師總會」會長張育瑛表示，分散在中國大陸各省各地台灣籍大陸醫師無法貢獻醫療專業救治災區民眾，因此希望能透過善心捐款，協助災區民眾度過難關，藉此表達愛台灣、人溺己溺的心情，募款活動目前預定至9日止，捐款情況相當踴躍，一天之中捐款已達人民幣19000元。

海基會表示，對於這次在中國大陸的台籍醫師響應善舉，貢獻愛心的表現，持樂觀其成態度，並高度肯定台籍醫師的愛鄉之情，同時若有台商協會、台商朋友要捐款賑災，海基會也將協助代收代轉，一併轉至救災指定窗口，共同協助災區民眾度過難關。

海基會指出，捐款款項將由本會轉至政府相關單位，再由本會開立收據（收據抬頭若為台灣公司或個人，則可於台灣扣抵稅務）。聯絡人：海基會經貿處李小姐（02-21757059）、廖先生（02-21757062）。

海基會收受捐款帳號資料如下：

（一） 台幣帳戶：

銀行：彰化銀行大直分行，戶名：財團法人海峽交流基金會，帳號：97380115001600。

（二） 外幣帳戶：

銀行：彰化銀行大直分行 （匯款編號SWIFT-CODE:CCBCTWTP973），戶名：財團法人海峽交流基金會，帳號：97388600134300，銀行地址：台北市中山區北安路589號，銀行電話：02-25337861。

有關花蓮地震中國大陸籍旅客死亡情形，海基會指出，經向刑事局及中央災變中心查證，至今日上午9時止，確認罹難者4名，分別為余妃、楊麗蓉、李楊琦、韋嘉，4人都是自由行陸客，另外還有5人失聯。

海基會指出，余妃的先生已於7日來台，母親及哥哥亦將於近日來台處理後事，海基會已與家屬聯繫並協助辦理來台事宜，將持續保持密切聯繫並提供必要協助；至於楊麗蓉（母）、李楊琦（女）為一對母女，承辦行程之安迪旅行社已與家屬取得聯繫並擬於近日來台，海基會已聯繫移民署及旅行社，將儘速協處辦理來台相關證件；韋嘉之子則是主動在媒體上看到消息確認，旅行社也已先行與家屬取得聯繫，海基會會儘速協處辦理來台相關證件。