危老建築難抵強震 專家：全台千萬人身陷危險

2018-02-07 23:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕花蓮昨深夜發生規模6強震，造成數棟建築物倒塌、人員傷亡等災情，這一震又再次震出老舊建物耐震不足，結構危險的問題，專家就指出，這次傾倒的房屋都具有頭重腳輕的特性，必須全面檢視危老建築的結構問題，而全台危老建築多達75萬棟，恐有超過千萬人身陷危險之中。

受訪時正在前往花蓮協助救災，新北市土木技師公會理事長余烈表示，統帥、雲翠、維冠等大樓倒塌原因就是「頭重腳輕」，但他認為更深層的原因在於，民間建築戒心鬆懈，並未依據標準結構進行補強。他分析，本次地震受災都是民間建築，政府建築均完好，差別在於，921發生後20年來，公有建築都已陸續針對耐震進行評估，並實施補強，但民間建築卻僅有近期才通過的「危老條例」，緩不濟急。

余烈還說，根據官方資料，全台危老建築有75萬棟，大約300萬戶，以每戶平均居住3人來算，超過1000萬人生活在危險之中，這些危老建築耐震係數大概只有100至150gal，與較新建築設定在230至240gal已經有落差，而這次花蓮地震則是測得440gal，若發生在台北地區災情將很慘重。因此他呼籲，政府應該正視此問題，也許可以先透過調查，分出危險等級，再進行補強作業。

余烈回憶，當初921地震時，倒塌的台北市東星大樓，只是承受了135gal的震度，就倒塌，萬一花蓮地震發生在台北，後果不堪設想。雖然社會早就有針對老舊建築補強有很多討論，但歷屆政府都沒有落實，且地震過後沒多久，就忘記了，每次要造成傷亡才會拿出來再討論，這樣問題永遠都不會解決。