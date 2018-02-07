獨家》3中國旅客身陷雲門翠堤生死未卜 台商友人心急如焚

2018-02-07 22:56

〔記者許國楨／台中報導〕花蓮強震造成4棟大樓倒塌，其中，雲門翠堤大樓傾斜最嚴重，台中市謝姓台商說，3名中國友人前天來台自由行，就是入住雲門翠堤二樓的旅店，昨晚還曾電話連繫，但地震發生後就失聯，今晚他向花蓮消防局查證，確認3人仍身陷其中，生死未卜，希望奇蹟出現。

謝男說，3名中國友人都來自廣州，其中，48歲楊姓女子在鞋類貿易公司工作，與他生意上往來頻繁，楊女前天帶同19歲女兒及53歲韋姓女性友人，一起搭機來台灣觀光自由行，昨天入住雲翠大樓二樓的「漂亮生活會館」旅店205號房。昨晚7點多，楊女還曾打電話與他連繫，說過兩天會到台中，開玩笑地要請他盡地主之誼。

沒想到，花蓮深夜發生強震，謝姓台商擔心楊女母女及其友人安危，趕緊打電話了解狀況卻失聯，當時心裡就有不祥預兆，「不會這麼巧吧？」他仍往好的方面想，「可能是手機剛好沒電吧！」但一直到今天持續連繫不上，謝姓台商也開始緊張起來，又看到媒體頻頻報導傾斜最嚴重的雲門翠堤大樓搜救困難，加上餘震不斷影響到後續的搜救工作，更加擔心。

緊接著又有媒體報導，「漂亮生活會館」旅店203、205、207號房幾乎全被壓塌在地下，他今晚打電話到花蓮消防局查證，得到3名中國友人正是入住205號房的回覆，他當場心都涼了半截，趕緊打電話給楊女公司代為通知家屬，只希望奇蹟出現！