總統專機 首次搭載救難國軍馳援花蓮

花蓮發生強震，陸軍六軍團五三工兵群官兵7日早上攜帶救災裝備和蔡總統一同搭乘總統專機前往救災，這是總統專機首度搭載救難人員。（軍聞社提供）

2018-02-07 22:26

〔中央社〕花蓮發生強震，總統蔡英文今天早上立即前往花蓮了解狀況。陸軍六軍團五三工兵群官兵攜帶救災裝備和蔡總統一同搭乘總統專機前往救災，這是總統專機首度搭載救難人員。

花蓮深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，市區發生大樓坍塌及道路龜裂災情，國軍兵力投入救災，國防部在第一時間成立災害應變中心，並由花防部在花蓮成立前進指揮所。

蔡總統上午新增行程前往花蓮了解震後狀況，而為了爭取時效，陸軍六軍團五三工兵群的官兵攜帶救災器具，一同搭乘總統專機前往救災。這是總統專機首度搭載救難人員前往災區執行任務。

國軍今天的搜救重點將放在雲門翠堤大樓及統帥飯店，花防部統合各單位兵力及救援裝備，派遣官兵595人、生命探測器23具等執行搜救任務。

國防部表示，已調整各單位救援裝備支援花防部，首先將由陸軍台東指揮部支援裝土機2部執行災區搜救作業；空軍也派遣S-70C及RF-5偵照機執行災區空拍作業，希望能盡快獲得災區空拍照片，以利後續搜救規劃及任務執行。