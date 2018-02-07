遺憾！雲門翠堤中國女子一度救回性命 今晚宣告不治

2018-02-07 22:38

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕雲門翠堤大樓再添1名罹難者，今天（7日）被救出的39歲中國籍余姓女子，送醫急救後奇蹟恢復生命跡象，卻仍在今晚8點多宣告不治。

強震中傾倒的雲門翠堤今天（7日）白天共搜救出5人。而清晨陸續搜救出的2人沒有生命徵象，共1男1女，戴男送醫後仍回天乏術，39歲中國籍女性余妃送急救後，奇蹟恢復生命跡象，但昏迷指數仍是3；早上9點多又找到60歲韓國籍金姓婦女，意識清楚被救出。

但是就在晚間8點多，余女仍沒撐過難關，院方宣告不治。