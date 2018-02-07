台灣燈會重視新住民 專區呈現多元文化

新住民燈區的特色燈組。（記者林宜樟翻攝）

2018-02-07 22:21

〔記者林宜樟／嘉義報導〕2018台灣燈會將於2月16日展開，嘉義縣政府今天舉辦新住民燈區介紹活動，以東南亞各國文化設置7大藝術特色燈組，還有生活體驗和特色活動，受邀參與的新住民說，很感謝縣府與移民署的協助，「今年就像回到家鄉過年！」

嘉義縣長張花冠、副縣長吳芳銘、議員林緗亭、姜梅紅、林于玲及移民署副署長鐘景琨今天出席點燈儀式，開場由舞蹈老師黃碧貞帶領聯合國姐妹花成員跳舞，曼妙舞姿讓來賓鼓掌讚賞。

張花冠說，嘉義縣近年來自越南、印尼、柬埔寨、菲律賓、緬甸、泰國等6國的新住民越來越多，為在地文化增添色彩，因此台灣燈會設置新住民燈區，以新住民文化在台灣開花結果為精神，取名為「嘉義新花園」。

新住民燈區以「食、衣、住、行、育、樂」為主題，打造「7大藝術特色燈組」、「4大培力生活體驗」及「3大特色活動」，民眾欣賞花燈並從不同面向接觸新住民文化。

「7大藝術特色燈組」樂 -「相映成趣」用「沙雕」展現東南亞著名景點，結合燈光及全鏡面打造鏡子屋；育-「聽‧說」以螞蟻觸角的造型設計科技感應裝置結合音效設備，打造6國生活問候語的語音互動體驗；衣-「獨嘉伸展台」以6國花紋製作造型油畫布打造時尚光廊，融合光雕投射技術，利用人體感應器將6國布料、圖騰投影於遊客身上。

行-「回嘉」利用壓克力打造台灣與6國板塊，用雷射光雕機雕刻出嘉義與6國連線；太陽地景 -「嘉的約定」，鑲滿多彩壓克力片的戒指，象徵新住民落地於台灣的結婚戒指，是新住民與台灣最美麗的約定；住-「水上人嘉」將高腳屋結合水上人家的意象，搭配屋側的藍晒圖與屋內的傳統住家裝飾，呈現東南亞生活風情；「吉象迎賓」以象群搭配金色風動亮片與雷雕花紋的造型燈座。

新住民燈區設計「花好嘉圓小提燈」，用越南國花蓮花、印尼國花茉莉花、菲律賓國花茉莉花、柬埔寨國花隆都花、泰國國花金鍊花、緬甸國花龍船花和台灣國花梅花及嘉義縣花玉蘭花設計成美麗的花球樣式。

燈區有「美食大FUN送」活動，讓民眾免費品嚐異國美食、特色服飾和傳統童玩體驗；「3大特色活動」包含水燈祈福、創意踩街，每週末有東南亞特色文化表演，由「四面泰傳舞團」演出泰國傳統舞蹈、「嘉義新麗美歌劇團」帶來越南歌仔戲、「嘉柬舞弄文化藝術舞蹈團」的柬埔寨傳統舞蹈。