躲過日本311又遇花蓮強震 日籍夫妻醫院內相擁而泣

幸運獲救的大久保忠雄、大久保淑珉夫妻倆人已在醫院內休養。（記者張議晨翻攝）

2018-02-07 22:07

〔記者張議晨／花蓮報導〕日籍夫妻大久保忠雄、大久保淑珉，兩人7年前躲過311大地震，後來遷居花蓮與其妻胞弟林英明及1名菲律賓籍看戶同住在雲門翠堤七樓；未料2人再次遇到強震，所幸及時獲救，1家人今在門諾醫院相擁而泣，大久保淑珉還緊握丈夫床前的雙手，她哽咽的說，「再怎樣我也不能讓他一人離開」。

68歲的大久保忠雄與63歲的妻子，曾在7年前同在日本遭遇311大地震，兩人幸運逃過一劫；五年前夫啟良隨著行動不便的林英明遷居花蓮，一家三口與菲律賓籍看戶美樂蒂同住。

未料昨晚一場強震，再次震醒一家人。大久保淑珉說，她的先生因中風行動不便，早早就躺在床上睡覺，但地震來時「轟一聲」，他就被推到床腳，差一點就被櫃子打到。

地震發生當時四周一片漆黑，房子又傾斜嚴重，大久保淑珉緊緊抱著中風的大九保忠雄，另一支手則用手頂住，深怕一放手先生就會一直滑下去。

大久保淑珉哽咽地說，「如果兩人怎麼樣，也要兩個人一起去，我不能讓他這樣離開，不能逃避」。所幸沒多久，找到電話求援，等到有人現身窗戶邊，光線透進來，才發現「原本居住的7樓已經到了2樓了」。

大久保夫妻倆與胞弟順利獲救後，被送到花蓮門諾醫院急救；在醫院重聚的一家三口，在院內相擁而泣，但同住的菲律賓籍看戶美樂蒂仍失聯，大久保淑珉難掩悲痛，「我們三人出來，卻把一個外國人留在那邊，心真的好痛」。盼早日出現奇蹟。