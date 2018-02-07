家裡震得亂七八糟…小隊長衝雲門翠堤救災 老婆：快去吧

花蓮縣政府消防局救災救護大隊長王明忠（右一）已超過30個小時沒闔眼，他感謝弟兄們義氣相挺；花蓮市自強分隊小隊長蘇金輝（左二）自己家裡東西也倒得亂七八糟，卻立馬出門救災。（記者簡惠茹攝）

2018-02-07 22:06

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕花蓮雲門翠堤大樓不斷傾斜，增加搶救難度，不但進行兩次加固，更一度因為傾斜不得不中斷救援，台灣各地消防人員集結救災，消防的「義氣」嶄露無遺，還有消防人員從地震發生後投入救災行動，加上原本上班執勤，已超過30小時沒闔眼。

6日深夜花蓮7級大地震發生後，消防人員迅速抵達現場搜救，台灣各地上百名警消、義消、民間救難團隊也湧入協助搶救，不過，雲翠大樓傾斜幅度相當大，經過7支鋼筋加固，仍不斷傾斜，導致搜救任務難度提高。

今天下午餘震不斷，加上突如其來的暴雨，大樓又繼續傾斜，現場緊急發出警示，搜救人員暫時退出大樓，讓工務局進行加固工程，但是也直到此時，消防人員才有機會喘口氣休息。

50歲的花蓮市自強分隊小隊長蘇金輝從地震發生後，就停休到現場搶救，直到救援行動暫停時，才有時間稍微休息，他說，自己家裡東西也倒得亂七八糟，老婆也還驚魂未定，但是聽到花蓮有大樓傾斜，馬上就出門加入搶救，老婆也說：「你快去吧，有很多人等著你救他們出來。」

蘇金輝從九二一大地震、台南大地震到花蓮大地震都參與到救災，他說，這次花蓮大地震是他參與地震救災以來，餘震最頻繁的一次，現場消防人員安危很令人擔心。

「最擔心弟兄們的安全。」花蓮救護救災大隊長王明忠上班加上救災，已超過30個小時沒闔眼，他說，一踏進雲門翠堤大樓，天花板還是地板早已分不清楚，一片狼藉，斷垣殘壁，搶救中還要擔心大樓是否持續傾斜，是否還有餘震，今天天氣相當寒冷，大雨又突然降下來，感謝弟兄們這樣嚴酷的環境中努力搶救。

自強分隊小隊長蘇金輝（左二）自己家裡東西也倒得亂七八糟，卻立馬出門救災，老婆也說：「你快去吧，有很多人等著你救他們出來。」（記者簡惠茹翻攝）

與時間賽跑！消防人員在雲門翠堤大樓馬不停蹄救災，不間斷輪班，抓空檔稍事休息。（記者簡惠茹攝）

雲門翠堤大樓救災與時間賽跑，消防員不間斷輪班。（記者簡惠茹攝）

雲門翠堤大樓現場，消防人員不間斷輪班搜救。（記者簡惠茹攝）

雲門翠堤大樓救災持續進行，各地消防弟兄八方來援。（記者簡惠茹攝）

各地消防人員趕來雲門翠堤大樓現場協助救災。（記者簡惠茹攝）