金門-台北春節加班機 第四波9日上午訂位

2018-02-07 21:20

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天表示，因應M503事件及疏運鄉親返鄉過節機位需求，經縣府與各航空公司協調加班機，首度加開春節疏運第4波加班機，並訂於9日上午9時統一受理訂位。

縣府指出，此次春節疏運，各航空公司日前於開放正班機及第1、2及3 波訂位時，即已釋出大部分運能，經縣府再次協調並同意保障航空公司搭載人數後，終於在距農曆春節僅一週的緊湊時間，首度調度出春節第4波的加班機。

縣府表示，第4波加班機預計加開北、金尖峰時段來回班機計6架次，雙向提供908個座位，並訂於9日上午9時統一受理訂位，訂到座位者應於12日上午10時前完成開票。

縣府指出，另有部分中南部鄉親反映訂不到機票，因航空公司運能有限，縣府12日至14日將於中南部各機場設置鄉親服務台，密切注意現場人潮，適時協調加班機或軍機以疏運旅客。

縣府指出，第4波加班機的作業為：

一、加班航線：金門-台北航線

二、加班日期、時間：

（一）年前尖峰時段：

台北→金門航線（台北起飛時間）：

1、2月13日：立榮 19:10

2、2月14日：華信 15:00

3、2月15日（除夕）：華信 14：00

（二）年後尖峰時段：金門→台北航線（金門起飛時間）

1、2月19日（初四）：華信 21:30

2、2月20日：華信 18：40、立榮 21：00。