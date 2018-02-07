日本車友上山巧遇指路「神貓」 還會回頭確認沒跟丟

日本1名車友錄下開車上山遇到指路喵星人的情況，引起日本網友熱議。（圖截自@zc31s_Monster推特）

2018-02-07 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕夜晚開車上山最怕迷路，如果有指路的路牌當然最好，但遇到1隻貼心的帶路貓咪，你會跟著牠嗎？日前日本1名車友分享，他在開山路遇見引路貓的影片，影片引起網路熱議，許多網友說「這隻是神貓」。

日本1名熱愛開車旅行的車友，2月5日他在推特分享開車上山遇見帶路貓咪的事情，起初車主開車到一半遇見貓咪，貓咪嘲著車主叫一聲，彷彿在說「跟著我來！」，車主見貓咪相當熱心便不疑有牠，一路開車尾隨在貓咪後面前進。

開車前往山路出口途中，貓咪不時會回頭查看車主有沒有跟上，有時貓咪走久了腿痠，也會走進草叢休息一會，但見到車主還在等牠，再繼續為車主帶路，最後貓咪成功帶車主走出這條山路。

帶路貓的貼文一出，引起網路熱議，網友紛紛留言指「這件事情相當罕見」，但貓咪的行為引起網友大讚「牠乖巧又可愛」、「還會停下來確認 （車主有沒有跟上）」，有網友則推論「這隻應該是神貓」。

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