強震後餘震不斷 昨夜至今已超過177起

雲門翠堤大樓嚴重傾斜，恐隨時崩塌。（記者黃耀徵攝）

2018-02-07 23:50

首次上稿：21:19

更新時間：23:50

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮昨深夜發生規模6.0地震，據氣象局資訊統計，截至今晚11點，後續餘震已超過177起，地震測報中心也提醒，每逢大地震後，餘震的規模和頻率就會比較多，民眾應多留意。

花蓮昨深夜11時50分發生芮氏規模6.0地震，造成4棟大樓倒塌，截至今晚10點統計，已知釀成7人死亡、260人輕重傷，且尚有67人失聯。據中央氣象局地震測報中心統計，截至今晚間7點30分，後續餘震就已發生160起以上，其中顯著有感達21起，規模5以上的有4起；若是將前震納入，規模5以上的共有9起。

對照中央氣象局地震測報中心過往資料，每逢大地震後，餘震的規模和頻率就比較多，像921大地震發生後，當天就發生38起規模5以上地震。1986年11月15日花蓮也曾發生芮氏規模6.8地震，當天規模5以上地震也有8起。而以去年一整年來說，規模5以上、不含規模6的地震有21起。

地震測報中心技正何美儀指出，大地震後3個月內都有餘震發生機率，之後就會逐漸趨緩，提醒民眾仍須留意，未來幾天可能還有規模5以上的地震。