台南學甲打造千萬溫室種小番茄 帶學生認識智慧科技新農業

賴建良（前）斥資千萬元打造科技溫室，栽種玉女小番茄，議長賴美惠（右二）和學生一起體驗採收小番茄的樂趣。（記者楊金城攝）

2018-02-07 21:44

〔記者楊金城／台南報導〕你沒看錯，種個小番茄，用的是上千萬元打造的科技溫室，今天台南學甲有場有趣的寒假冬令營學習課，讓國中生認識未來智慧科技新農業的新發展。

學甲青農賴建良以科技溫室和無毒栽種玉女小番茄，成功大學生物科技中心今天帶領後壁國中、菁寮國中學生36人到賴建良的昕昕農場參訪，實地體驗採收科技農業生產的小番茄，讚說「真好吃」。

在台南市議長賴美惠推薦下，成大生技中心舉辦寒假冬令營，為生物科技新農業的教育向下紮根，學生參訪賴建良斥資千萬元打造的科技溫室，賴美惠、後壁國中校長黃美方、菁寮國中校長楊記賓一起和學生體驗農夫的辛勞，親手採小番茄的樂趣。

後壁國中一年級雙胞胎學生鄭雅庭、鄭雅菱的外婆也是種小番茄，但採取露天種植，姊妹倆說，外婆的小番茄要接受氣候環境、病蟲害的考驗，科技溫室的新農業技術果然卡厲害，但投資成本較高。

成大生技中心主任蔣鎮宇說，智慧科技新農業是利用設施、科技、微生物等方式，控制栽種環境、食品安全，適合精緻農業新發展，科技新農業也不一定要走有機農業。