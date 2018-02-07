看準墾丁「四通」商機詐財？墾管處強調尚未實施

墾丁四通甫通過，其中「聚落周邊農業用地變更鄉村建築用地回饋機制」，受到當地居民關注。（記者蔡宗憲攝）

2018-02-07 21:50

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園第四次通盤檢討（四通）甫通過，其中「聚落周邊農業用地變更鄉村建築用地回饋機制」，受到當地居民關注，竟有不肖人士開始收取高額代辦經費，主張已經可以將農地變為建地，墾管處擔心民眾受騙，緊急發出聲明強調「尚待行政院核定，規定未開始實施。」

墾管處在「四通」中，將原來的一般管制區，更動為「管一、管二、管三」的次分區，為了讓聚落發展正常化，更提出「聚落周邊農業用地變更鄉村建築用地回饋機制」，針對高度發展成熟的聚落區，因周邊農地失去耕作價值及聚落擴展需求，規劃出明確的「選定聚落擴大範圍」實施。

這項變革讓不少居民感興趣，卻有不肖人士，佯稱「已經」可將農業用地變更為鄉村建築用地，號稱能獲利1600多萬，但要求工作費400萬，墾管處接獲民眾詢問，擔心類似情況發酵，特別發佈聲明。

墾管處企劃課表示，墾丁國家公園計畫第四次通盤檢討相關規定，將待行政院核定後發布實施，預期於今年6月發布實施，相關新措施將由墾管處提供諮詢，並有專人輔導園區民眾，協助辦理相關事宜，不會收取高昂費用，提醒民眾請勿受騙上當。