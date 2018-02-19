天天吃好料》新竹阿惠冰店 獨創7種甜品湯底！

新竹市「阿惠冰店」已賣30個年頭，冬季獨創的7種湯底，讓人吃了暖心又幸福。（記者洪美秀攝）

2018-02-19 11:14

〔記者洪美秀／新竹報導〕寒流一波波來襲，來碗熱騰騰、暖呼呼的甜湯品，不僅暖胃，還能有飽足感，尤其是下午茶及晚餐過後的點心，都能讓人滿足口腹之慾。新竹市老字號阿惠冰店，夏天賣冰，但冬天的甜湯品更是一絕，尤其獨創7種湯底，由客人搭配組合，即使每天吃也不膩。

阿惠冰店的冬季甜湯品，獨創的7種湯底有紅豆湯、花生湯、杏仁湯、紫米湯、桂圓湯、仙草湯及薏仁湯，7種湯底每天至少要煮15鍋到30鍋，且都是用蒸氣鍋熬煮，選用的食材都是當季產品，像杏仁湯底，是用南北杏以完美比例調製熬煮的，紅豆則以屏東萬丹紅豆為主，而仙草更是以關西在地仙草熬煮，薏仁湯底則是大顆薏仁熬煮。

阿惠姐說，店內的冬季甜湯品，可選擇任一湯底再搭配不同的餡料，其中紅豆湯圓最多人點，原因是店內使用的小湯圓，除了紅、白色外，還加入抹茶小湯圓，且小湯圓口感Q彈，是冬至熱賣的湯品。

此外，現代人逐漸注重養生，以紫米熬煮的湯底近來也很火紅，以紫米湯底搭配紅豆餡料加上奶球，「當正餐吃都很飽足」，已成為店內的人氣湯品。

如果想吃清淡些，來碗蓮子木耳桂圓紅棗湯，不僅可潤肺滋陰，也不會太甜膩，很適合銀髮長輩在冬天享用，不用擔心三高問題，可說是長輩的首選。

而喜歡杏仁湯的民眾，店內也備有當天新鮮油條搭配，在冷冷的天，喝著杏仁湯、沾著油條吃，可說是人生一大享受。

此外，像花生湯、燒仙草，都可搭配不同餡料，其中芋圓及地瓜圓是最多客人會加在花生湯及燒仙草內的，店內的芋圓、地瓜圓都是當天契作送達，且吃得到芋頭顆粒，是店內的人氣餡料。

曾多次獲新竹市十大伴手禮「非吃不可」小吃獎項，也獲台灣伴手禮獎牌肯定，阿惠姐說，店內的食材都是當天新鮮熬煮，以前冬天賣甜湯品的生意很不好，曾有1天才700元收入的紀錄，但為堅持新鮮食材，她都會把賣不完的湯品送給鄰居吃，或送到身心障礙團體及社福機構，因為堅持當天熬煮，絕不留隔夜湯底及餡料，這些年來已贏得消費者信任。

阿惠姐說，最近天氣冷，甜湯品熱賣，常常中午過後就很多人排隊等待，為方便客人點選不同配料，她已把食材配料和湯底都「電腦化」，消費者可依個人喜好點選湯底和配料，且每碗湯品都提供消費發票。

從西門市場起家，13年前搬到光華二街，阿惠姐的甜湯品已賣了30個年頭，很多老顧客到店內，只要一句「一樣的」，她就知道客人的喜好，就是因把客人當家人般對待，更以「享養生、尋美味、找阿惠」自許，希望繼續用美味湯品，讓大家吃的暖心又幸福。

相關影音