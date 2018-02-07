過年超煩心 新北市圖泰山分館推「過年免煩惱」書攤

年節限時「書」菜攤2/7至2/9在泰山公有市場提供服務，幫民眾減輕準備過年的辛勞。（記者葉冠妤攝）

2018-02-07 21:23

〔記者葉冠妤／新北報導〕農曆春節即將到來，年節的大小事，讓不少人傷透腦筋！新北市立圖書館泰山分館即日起至後天（9日）限時推出「過年免煩惱」閱讀年菜專區，包括掃除妙招、添財運、食譜等7大主題系列，並在泰山公有市場擺攤，民眾採買時可順便挑選借閱，也可免費帶回家，讓大家透過閱讀紓解過年症候群，開心過好年。

新北市圖泰山分館在年前，挑選出「解決」年節煩惱事的精神食糧，限時推出「過年免煩惱」閱讀年菜專區，包括「大掃除一把罩」、「必看年菜食譜」、「返鄉塞車法寶」、「旺旺財運亨通」、「巧妙應對不傷和氣」、「痠痛不上身」、「家和萬事興」等7大系列。

泰山分館表示，想到要年終大掃除就頭痛，或換來腰酸背痛，「大掃除一把罩」與「痠痛不上身」系列裡的清潔、收納書籍及家事痠痛預防，能指點最實用、輕鬆的方法，讓打掃so easy；或者不知道過年年菜要吃啥？「必看年菜食譜」裡各式年菜料理食譜，將民眾不用再為年菜傷腦筋。書攤還準備了「旅行賓果」遊戲，供民眾免費索取，在春節返鄉旅途中打發塞車時光。

民眾鄭憶珍對於煮年菜的書很有興趣，覺得大掃除的書也很有幫助。