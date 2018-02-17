天然ㄟ尚好 愛玉原來是這樣來的！

2018-02-17 12:00

〔記者李惠洲／南投報導〕看起來晶瑩又帶有ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ感的愛玉，是極受大家喜愛的甜品。但你知道愛玉是怎麼來的嗎？快跟著一探究竟吧！

南投國姓鄉新品莊園的女主人蔡潘表示，愛玉為台灣特有種藤本植物，目前主要分布於海拔1,200～1,900公尺之中低海拔地區，過去以野生採集方式為主，近年來有農民嘗試在低海拔山坡地栽培。

蔡潘跟著丈夫種植愛玉已長達30多年，過去南投國姓鄉以種植檳榔樹為主，她聽友人說國姓山區很適合種植愛玉，於是跟著先生全台到處跑，甚至去到嘉義阿里山區研究，後來便將愛玉苗帶回南投國姓開始種植。她說，一開始種植時不是很順利，愛玉這種特殊果實，目前唯一幫忙授粉的昆蟲為「愛玉小蜂」，為了不傷害愛玉小蜂授粉，於是進行有機無毒種植，蔡潘夫妻倆堅持不用農藥，所以起初長出來的愛玉不是太小，就是品嚐起來口感不佳，經過不斷地嘗試，加上孩子們返鄉一同研究努力克服，終於種出又大又美、口感極佳的有機愛玉。

蔡潘提到，因愛玉有種特殊乳汁會產生黏性，所以採收回來的愛玉需要先經泡水去蒂頭處理，接著削皮切開果肉進行曝曬，曝曬一天將切開的洞口部分翻開後，可以看到一粒粒金黃色的愛玉籽，這時還要再經過一次的曝曬，等到完全曬乾就可刮下愛玉籽。

至於愛玉為什麼會結凍？蔡潘補充說明，因愛玉籽外層含果膠及果膠酯，而果膠會與水中礦物質進行生化反應，因此須使用有礦物質的水質（自來水、礦泉水即可）才可凝固，再把愛玉籽放入細紗布網袋於水中進行搓洗，慢慢地擠壓出黏稠的果膠，最後於容器中靜置，愛玉即會結凍。