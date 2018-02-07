詩肯捐贈100萬元 協助花蓮地區重建家園

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣於2月6日晚間發生規模6.0級強震，造成花蓮地區災情嚴重，詩肯以行動展現關懷宣布捐款100萬元，希冀貢獻一己之力協助救災及作為災民急難救助使用，並協助災區民眾能溫暖過年。
詩肯集團在台深耕長達24年，旗下門市達119家遍及全台各地，為全台最大傢俱連鎖品牌業者，始終秉持社會責任的回饋精神。
如今農曆過年前夕台灣遭逢憾事，詩肯集團深盼替災區居民盡一份心力、共同度過難關。
詩肯並將與政府及慈善相關單位持續連繫，協助送暖到民眾手中、共同為台灣祈福。
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〔記者楊雅民／台北報導〕台灣於2月6日晚間發生規模6.0級強震，造成花蓮地區災情嚴重，詩肯以行動展現關懷宣布捐款100萬元，希冀貢獻一己之力協助救災及作為災民急難救助使用，並協助災區民眾能溫暖過年。
詩肯集團在台深耕長達24年，旗下門市達119家遍及全台各地，為全台最大傢俱連鎖品牌業者，始終秉持社會責任的回饋精神。
如今農曆過年前夕台灣遭逢憾事，詩肯集團深盼替災區居民盡一份心力、共同度過難關。
詩肯並將與政府及慈善相關單位持續連繫，協助送暖到民眾手中、共同為台灣祈福。