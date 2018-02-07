花蓮仍有3.5萬戶停水 台水：預估今晚9時復水

2018-02-07 16:07

〔記者楊綿傑／台北報導〕花蓮昨深夜發生芮氏規模6強震，除有建築傾倒、人員傷亡等災情，災區目前仍有超過3萬5000戶停水，台灣自來水公司今表示，已設置10個臨時供水站，放置45個儲水桶，並有水車巡迴，供有停水狀況民眾取水使用。

台水發言人武經文說，地震發生後即派員進行夜間現場巡檢，初步發現包括光華淨水場送往壽豐鄉鹽寮村200mm管線破裂，造成停水100戶；砂婆礑淨水場送尚志淨水場之600mm管線破裂，造成停水3萬5000戶；富世淨水場300mm原水管線破裂，造成停水4900戶等，3處共計約4萬戶停水。

至於目前狀況，武經文表示，除了600mm管線外其餘均修復，惟600mm管線因開挖後發現實際有3處漏水，且位於橋樑下方，空間狹窄，重機具無法進入，僅能以人力搶修，受影響的3萬5000戶預計於今晚9時修復並復水。

武經文也提到，在未全面恢復供水前，已經於市區設置10處臨時取水站並以水車巡迴供送。

取水站地點如下：

1.花蓮市進豐街關帝君廟 指揮中心（花蓮縣花蓮市進豐街98號）

2.花蓮市民勤里 司法新村 府後路地方法院後門

3.花蓮市民意里 花蓮榮家大門（花蓮縣花蓮市府前路29號）

4.花蓮市民樂里 門諾醫院 飲水台（花蓮縣花蓮市民權路44號）

5.新城鄉北埔村805醫院（花蓮縣新城鄉嘉里村嘉里路163號） 管理大樓後方

6.民立里下美崙市場 花蓮市化道路8號

7.署立花蓮醫院 急診室門口右邊（花蓮縣花蓮市中正路600號）

8.花蓮市中華國小 附幼門口收容站（花蓮縣花蓮市國盛二街22號）

9.吉安中華路國泰醫院

10.吉安和平路與中央路交接口 東一家具前