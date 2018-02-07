苗消8特搜員深入雲門翠堤大樓 搜救畫面曝光

2018-02-07 15:53

〔記者彭健禮／苗栗報導〕中央氣象局地震測報中心觀測，昨晚11點50分，花蓮地區發生芮氏規模6.0強震，造成花蓮縣多棟大樓倒塌。苗栗縣政府消防局特搜分隊8名隊員於今早飛抵花蓮，投入搜救行動。

苗栗縣消防局表示，支援花蓮地震救援，派遣第一大隊特搜分隊特搜人員8名，由小隊長李兆麟為帶隊官，攜帶各式搜救器材，今天清早前往台中清泉崗基地集結，於6點42分飛抵花蓮機場，7點32分報到，接受現場調派前往雲門翠堤大樓執行搜救任務。

8名特搜隊員於下午2點多，搭乘雲梯車，進入倒塌的大樓內，目前在4樓搜索中。

  • 苗消8名特搜隊員於下午2點多，搭乘雲梯車，進入倒塌的大樓內。（記者彭健禮翻攝）

    苗消8名特搜隊員於下午2點多，搭乘雲梯車，進入倒塌的大樓內。（記者彭健禮翻攝）

  • 8名特搜隊員搭乘雲梯車，進入倒塌的大樓內，目前在4樓搜索中。（記者彭健禮翻攝）

    8名特搜隊員搭乘雲梯車，進入倒塌的大樓內，目前在4樓搜索中。（記者彭健禮翻攝）

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