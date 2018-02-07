花蓮強震恐與米崙斷層有關 地調所：2015年劃定地質敏感區

米崙斷層恐與強震有關，地調所：2015年就劃定地質敏感區。（地調所提供）

2018-02-07 15:27

〔記者黃佩君／台北報導〕花蓮強震傳出飯店倒塌及民宅受損，經濟部地調所表示，目前觀察建物毀損分佈與米崙斷層確實有關，但具體關係仍要進行查證，地調所中午已派員前往實際調查。

地調所副所長曹恕中表示，需判斷地表有隆起破裂、且有連續性，才代表斷層確實有活動，報告預計一兩天內可以出來。他也說，地調所在前年就公布米崙斷層地質敏感區，任何位於敏感區內的土地開發行為，均要進行詳細的調查，確認斷層破裂帶是否經過，若有的話要也要避開或做補強措施。

中央氣象局表示，花蓮強震主因是板塊運動，不過國家地震工程研究中心主任黃世建分析主要建築物倒塌是在米崙斷層沿線，恐與米崙斷層有強烈相關。地調所今也表示，目前觀察建物毀損分佈與米崙斷層確實有關，但具體關係仍要進行查證，地調所中午已派員前往實際調查。

曹恕中說，團隊會針對兩點進行判斷，第一是要有地表隆起破裂、其次是連續性，若兩者皆具就代表斷層有活動。但因目前團隊尚未親眼看到，均是從媒體上獲得資訊，因此仍須在實地調查結果。他也說，結果應可在一兩天內做出判讀。

而地調所也在2015年就公布米崙斷層鄰近範圍為地質敏感區，曹恕中也說，米崙斷層是第一類活動斷層，因此是優先公布的地質敏感區之一。他也強調，劃定地質敏感區，即是為提醒若在區內有任何開發行為，需做詳細調查，確認斷層破裂帶是否經過開發土地，有的話要即要避開它或做依建築規範做補強措施。

曹恕中也說，該敏感區為去年公布，之後在該區域內新建的建築物均須經過基地地質調查及安全評估，但已有建物則建議進行補強。而台南0206地震引發土壤液化議題，曹恕中也說，目前地調所判斷，花蓮地震的地質是屬粗顆粒，應無土壤液化問題。

根據地調所資料，米崙斷層為左移兼具逆衝分量之斷層，約呈南北走向，北起花蓮縣新城鄉七星潭海岸，向西南沿著美崙臺地西側崖坡延伸至美崙山西側後，轉往南南東延伸至花蓮市區，南迄花蓮市南濱海岸，整體陸地上全長約7.2 公里。而米崙斷層上次發生大地震，為1951年 10月22日5時34分及11時29 分，於花蓮外海分別發生芮氏規模 7.3 及 7.1 的地震，造成米崙斷層地表破裂，因此被列為第一類活動斷層。

而根據地質法，活動斷層地質敏感區劃定的目標區域，包含活動斷層地表位置本身在學理上可接受的變動範圍，再外加斷層錯動可能產生嚴重影響的區域。敏感區內必定有活動斷層存在，且未來發生災害的潛勢較高，土地開發行為所需要承擔的風險也較高，應依地質法第8條進行基地地質調查及地質安全評估。

地調所也說，活動斷層地質敏感區內的土地並非完全被禁止使用，但需要藉由基地地質調查與地質安全評估來確定土地開發行為的適當性，遠離災害風險較高區域，或因應風險大小調整土地利用強度與密度。