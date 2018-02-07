救災擺第一 花媽取消廟宇參拜與發放小紅包行程

2018-02-07 15:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕因應花蓮救災，高雄市長陳菊原定今（7）日傍晚前往雙慈亭參拜、與發放狗年小紅包行程取消﹔陳菊透過幕僚指出，花蓮受災、高雄責無旁貸，會與花蓮鄉親站在一起，並全力支援救災。

高雄市政府說明，陳菊於震災發生後第一時間即掌握災情，並主動向行政院花東聯合服務中心執行長許傳盛表達關心、及願全力支援之意。

高雄第一梯次支援人員已於今晨出發前往花蓮，上午9點已趕抵現場並加入救援，未來也將和行政院及花蓮前線保持聯繫，有任何需要、市府均責無旁貸、全力支援。