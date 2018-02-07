照顧偏鄉就醫需求 中市推7條健康公車路線

健康公車可直達當地主要醫院。（圖由台中市政府交通局提供）

2018-02-07 16:08

〔記者張菁雅／台中報導〕為照顧偏鄉民眾就醫需求，台中市政府交通局3年來陸續規劃7條「健康公車」路線，直達當地主要醫療院所及市區大型醫院，讓青壯年人口可以安心打拚，不必擔心家中長者就醫的交通問題。交通局長王義川表示，未來還會將公車汰換為無障礙車輛，方便行動不便者及長者上下車。

王義川表示，早年偏鄉的青壯年常為家中長者就醫的交通問題而煩惱，甚至必須請假接送就醫，間接影響事業發展，為了讓就業民眾無後顧之憂，市府近年陸續在山、海、屯等地區新闢7條健康公車路線，包括658、659、246、989、616、617及200路公車，直達當地主要醫療院所及市區大型醫院，例如，989路公車從神岡到豐原醫院，658路、659路公車從大安、大甲等地行駛國道快速往返台中榮總、澄清醫院等；另外，去年下半年上路的668路、699路公車雖不屬於健康公車，但可從大安、大甲地區到大甲光田醫院及李綜合醫院。

交通局指出，健康公車上路至今，持續受到偏鄉地區民眾的好評，過去大安區的民眾如要前往台中榮總就醫，必須先搭公車到大甲市區，再轉車經過清水、沙鹿，一趟路程耗費2個小時以上，有時候不小心錯過班次，往返的時間就耗上半天以上，透過658路公車，除了班次密集外，更由大安經大甲行經國道直達榮總，單程只要1小時，節省一半以上的時間，大幅提升民眾就醫的便利性。

王義川也表示，市府於偏鄉地區除了持續新闢健康公車路線外，更積極將公車汰換為無障礙車輛，提供嬰幼兒車、行動不便及長者上下車的安全性及便利性，經統計，目前已有近80％的路線配置無障礙車輛服務，佔整體班次數約70％，無障礙車輛服務更遍及全市29區，遙遙領先全國多數縣市。