創藝寒假 林頭國小彩繪走廊

林中學生利用家長帶來的土，在花盆中種植草花，綠花化校園。（記者詹士弘攝）

2018-02-07 16:04

〔記者詹士弘／雲林報導〕位於林內景點龍過脈步道入口的林內林中國小，有如林內的門面，老師、學校趁著寒假請家長提供土壤、小朋友種盆栽，一起綠美化校園；斗六林頭國小學生則彩繪走廊，創造生態藝術廊道。

「捐一包土，讓林中更幸福。」林中國小校長林志郎表示，為了替孩子及林內創造友善校園，學校利用寒假期間，在校門口的右側圍牆邊種上各類型草花，透過壁掛、植株、地披等方式，讓閒置的角落變得更美、更有人文特質，由於學校缺少土方，他透過臉書向家長召喚，「為我們帶來一包土吧。」

訊息透過網路傳播，馬上得到家長的回應，不少家長隨手帶來一包土，林內在地人三楊房屋開發董事長與濟公堂一起幫忙，為林中的孩子載來一堆幸福的土方，學生則利用各地匯集來的土壤，用花盆種植各類草花，讓林中變得更美麗。

「校長，謝謝你，讓我們學校變這麼美。」林志郎聽到學生對他的鼓勵，所有的辛苦都遺忘了，只記得土方還不夠，需要大家一起參與，共同創造不一樣的林中公園。

林頭國小在寒假期間舉辦創藝營，學生在集體創作下，一起構思、打底、設計，彩繪的圖案有螃蟹、大魚、海灘、椰子樹，構圖活潑，上色大膽鮮艷，環境變得生動而有活力，平凡無奇的走廊變成生意盎然的海洋世界。

地板彩繪後需塗一層保護漆以避免圖樣褪色及磨損，有家長提醒地面可能較滑，學生如果奔跑或下雨後地板溼滑，容易發生意外滑倒；校長曾智豐表示，繪彩的走廊位在學生使用率較低的教室，非學生主要活動空間，但為防患於未然，會要求學生不要在走廊奔跑，下雨時行走要特別小心。