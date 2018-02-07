花蓮強震恐湧退房潮 消基會：應全額退費

花蓮地區6日晚間發生規模6有感地震，造成多棟大樓倒塌。圖為統帥飯店現場。（記者羅沛德攝）

2018-02-07 15:08

〔記者陳宜加／台北報導〕花蓮地區6日深夜發生7級強震，有飯店倒塌，當地飯店恐將湧現退房潮，消基會表示，地震是天災、屬於不可抗力因素，消費者若退訂，業者必須退還全數訂金，即使非屬災區，消費者也可能因心理因素而退訂，呼籲業者從寬認定。

消基會董事長游開雄表示，無論自由行或跟團旅遊，入住前14天取消訂房，依現行規定，業者均須退還百分之百訂金；若是14天內，業者亦須遵照相關規定，震後數日恐持續發生餘震，符合不可抗力因素。

個別旅客訂房部分，按照現行定型化契約應記載及不得記載事項，天災屬不可抗力因素，不可歸責於雙方當事人，因此無論幾日前退訂，訂金均須全額退還。

至於團體旅遊部分，包括訂金或預收全部房價，皆可全額退費。根據國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項，旅行社可以扣除必要費用，退還剩餘訂金。

除了受震災影響的飯店，當地其餘飯店當下雖未發生狀況，但消費者可能因心理因素，仍決定退訂，游開雄指出，即使建築外觀沒有明顯受損，但結構性影響不得而知，仍須一定程度詳細檢查，並交由相關機關檢驗，若消費者退訂，飯店業者應從寬認定並退費。

他也呼籲，強震過後，花蓮地區湧入大批救災人員與車輛，消費者應儘量避免再前往當地進行觀光旅遊。如有發生消費糾紛，可向消基會或當地消保官申訴。