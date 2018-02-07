花蓮強震 國泰人壽提供傷亡保戶慰問金

2018-02-07 15:19

〔記者廖千瑩／台北報導〕花蓮強震釀災，國泰金控立即啟動人壽、產險、銀行相關服務，提供傷亡慰問金、緩繳保費、快速理賠等多項措施。其中國壽提供傷亡保戶慰問金，死亡保戶每人20萬元、受傷保戶依傷情2千至5萬元。

國泰人壽目前已啟動緊急應變措施，包括「傷亡保戶慰問金」、「免費保單換發」、「保費與保單借款利息緩繳」、「受災戶房屋貸款緩繳」、「理賠醫療預付金」、「快速理賠」等服務；此外，國壽慈善基金會志工也將視災情啟動協助。

國泰人壽指出，針對應繳月為107年2月的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳3個月的措施；另嚴重受災地區保戶即日起至107年4月底前如首次純增10萬元以內之保單借款，自借款之日起6個月內，免計利息。另外，受災戶房屋貸款本金及利息亦給予緩繳3個月的服務。國泰人壽電話客服中心並提供24小時全年無休客服專線（0800-036-599），有需要民眾也可善加利用。

此外，國泰產險也啟動全方位服務機制，隨時掌握最新近況，協助後續客戶理賠服務事宜。國泰產險已主動聯繫關懷投保住宅地震保險的保戶，只要房屋嚴重傾斜或倒塌，即快速理賠臨時住宿費用20萬元。花蓮市服務地點提供協助受災保戶處理理賠服務事宜，國泰產險花蓮市服務地點如下：花蓮縣花蓮市國聯一路41號4樓A室，時間：早上9：00至下午17：00，電話：（03）834-9302；免付費服務電話：0800-036-599轉2。

國泰世華銀行建議客戶多加利用國泰世華網路銀行、國泰世華行動銀行APP，或是就近選擇自動櫃員機（ATM）進行交易，國泰世華銀行於花蓮共計28台ATM皆正常營運。若有其他需要協助與說明，可撥打免費專線0800-818001；手機可撥02-2383-1000，專人24小時提供服務。