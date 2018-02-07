地震在家常犯7大錯誤 竹市消防另教3口訣

2018-02-07 15:11

〔記者王駿杰／竹市報導〕6日深夜地牛翻身，花蓮市區傳出大樓坍塌及道路龜裂災情，新竹市消防局除立刻組成特搜隊趕往花蓮救災，也發出宣導，點出地震發生時民眾在家常犯的7大錯誤，與「趴下、掩護、穩住」地震3大口訣，希望建立良好的避震觀念。

消防局長李世恭表示，據資料統計，地震造成民眾損傷致死的受傷部位多半為顱骨骨折、顱內損傷或頸部骨折，因此當地震發生時，最重要的就是保護身體的重要部位，需以「趴下、掩護、穩住」等方式保護頭、頸部，避免受傷。

李世恭指出，地震發生時，民眾在家中最常有的7個錯誤認知，包括「別躲在黃金三角、勿急著開門、勿急著關閉廚房火源、勿躲在冰箱旁、勿急著離開浴室、勿急著找家人一起逃、勿以為地震停了就沒事了」。

李世恭說，黃金三角是指地震發生時室內的人應躲在家具或牆角，這樣牆體和梁倒下後，就能形成一個三角空間。事實上，地震發生時民眾並沒辦法判斷家具倒下的方向，也無法預測家中擺放物品或建築物的受損狀況，民眾若躲在無法保護身體的家具旁，反容易遭掉落的物品或天花板擊傷，這時應該躲至堅固的桌下，保護自己不被物品砸壓傷。

地震發生時，民眾若在一般建築物內，仍應以就地避難為主，盡可能以堅固的桌子保護身體，而非奪門而逃。此外，若民眾正在爐火旁，可以隨手關閉瓦斯，但若在別的房間，就應該先就地避難，貿然衝去關爐火反可能遭掉落的調味料或油品砸傷或踩傷。

李世恭說，地震時千萬別躲在冰箱旁，大多數的冰箱都未固定，當搖晃劇烈時一樣會傾倒。而浴室則是家中風險最高的地方，若貿然衝出很可能滑倒受傷。

半夜發生地震時，切勿為了叫醒家人任意移動，可以留在床上呼喊。第一次地震過後，還可能伴隨大小不一的餘震，而餘震造成的死傷恐比主震更大。