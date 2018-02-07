花蓮強震！他自製雲門翠堤3D模型 網讚「可協助救災」

由成功大學測量及空間資訊學系、數碼城市實驗室製作的「雲門翠堤大樓傾斜的3D模型」，可供使用者自行操作並觀看360度全景影像。（擷取自Sketchfab）

2018-02-07 15:22

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮昨天深夜發生規模6.0強震，漏夜搶救後，目前以傾倒的雲門翠堤大樓災情最為慘重，有網友剛剛PO文表示，已完成雲門翠堤大樓傾斜的3D模型，希望能按時序詳加記錄本次震災。

製作者在PTT八卦板發文張貼了「雲門翠堤大樓傾斜的3D模型」，他坦言，由於這是在極短時間內完成的成品，其完整性、可靠性較差，也可發現有失敗的模型浮在空中。網友謙虛地說，這個資料無法救災，但災害第一時間的紀錄也相當重要，強調未來若有更新的模型會統一更新於同一帳號。

由於這個3D模型是透過媒體公布的空拍機影像，加上成大測量及空間資訊學系後續3D處理製作而成，若有更多影片將可更詳實的紀錄現場狀況，製作者公開徵求現場拍攝的空拍影片，他最終更表示，大家都不希望相同的事情再次發生，希望受困者早日獲救脫出。

文章發布後迅速被推爆，鄉民們紛紛留言說「推！看了3D模型才知道狀況如此嚴重」、「謝謝你們～」、「這模型ok啊，救災路徑可以參考」、「超級強」、「這個當作日後地震紀錄也很實用 ，讓後人知道場景，很棒」、「推！這可以拿來給政府研究，強化及規範建築」。

網友自製的雲門翠堤大樓傾斜的3D模型