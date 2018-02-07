花蓮建物倒塌屬軟弱底層 國震中心：防災都更應該立法

2018-02-07 14:41

〔記者吳柏緯／台北報導〕花蓮發生大地震，造成嚴重災情。國震中心指出，這次傾倒的大樓屬於早期建物，且建築結構屬於軟弱底層，抗震性低。他認為防災都更除了拆除重建，更重要的是應該立法，鼓勵建物補強、增加耐震度。

6日晚間11點50分，在花蓮近海發生芮氏規模6.0的地震，造成花蓮統帥飯店及雲門翠堤大樓等建築底層倒塌破壞，多人因此受困。國震中心主任黃世建說明，這次倒塌的建物與兩年前台南的維冠大樓、921的東興大樓很類似，由於屬於住商混合大樓或飯店，底層開放空間，上層作為居住，因此存在底層軟弱的缺陷。這個問題若不盡速解決，下次地震同樣災情會再重度上演。

黃世建也提到，921地震之後，政府推動老舊建築物耐震補強，但由於整棟補強或拆除重建，需要住戶百分之百同意才得以進行，因此私有建築物的耐震補強進度仍停滯不前，老舊建築物耐震度普遍不足。

黃世建認為，防災都更需要公權力介入，不應只是拆除重建，也要鼓勵耐震補強，他並建議簡化立法程序。

目前國震中心的地震預警系統，可以提早5秒到10秒的預警時間，主要應用在高科技廠房。黃世建說明，例如台積電、聯電等業者，當地震發生時，可以讓精密機械自動關機，確保機具不會因為停電、斷電等情況而損壞；此外，目前也和高鐵建立通報連線。