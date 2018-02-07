「花甲大人轉男孩」發放春節安全文宣 粉絲拿光光

2018-02-07 15:40

〔記者蘇金鳳／台中報導〕農曆春節將到，中市烏日分局瑞井派出所與知名電視劇「花甲男孩轉大人」的賀歲片「花甲大人轉男孩」劇組在拍攝地大肚瑞安宮參拜宣傳，導演瞿友寧率演員與警方一同發放春節安全宣導文宣，粉絲們一下子索取一空，讓警方又吃驚又開心，因宣導文宣從未發得如此順利。

知名電視劇「花甲男孩轉大人」劇中很多景點都是在台中拍攝，其中著名的繁星村便是位於大肚區瑞井里，而「花甲男孩轉大人」趁著劇情還火熱，拍了賀歲片「花甲大人轉男孩」。

而「花甲大人轉男孩」劇組人員於4日由導演瞿友寧率女主角嚴正嵐，演員金子焉（二嫂）范足妹（阿嬤）至瑞安宮參拜，並為電影進行宣傳，烏日分局瑞井派出所則與劇組合作，同在瑞安宮進行重要節日安全維護工作的宣導活動。

瑞井派出所在廟外設宣傳攤位，擺滿了農曆春節的安全宣導文宣，內容涵括協助維護民眾（含外僑）舉家外出住居安全維護、防竊（扒）、防搶、防詐騙、保障民眾存提款（護鈔）、反酒駕、反毒等多項具體服務及嚴正執法目標等。

導演瞿友寧與女主角嚴正嵐等演員到瑞安宮後，人潮已擠爆，也引起一陣不小騷動，眾人在參拜完走出廟外，現場劇組主持人先為警方宣導重要節日安全維護工作相關內容，而劇組演員看到員警在發放文宣，便主動協助發放。

豈料，紛絲們一看到是「花甲大人轉男孩」演員在為員警發放宣傳品及傳單，則是如同搶明星照片一樣，主動趨前索取，文宣品一下子拿光光，讓員警們頗為吃驚，想不到有了明星的協助，平時民眾都不太愛拿的文宣，竟一下子被拿光，讓警方相當開心。