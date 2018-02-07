費時近2年 新埔新行政大樓10日落成

新的新埔行政大樓即將落成，新埔鎮長林保祿（左6）、縣府秘書長蔡榮光（左7）率領各界一起用「花現新埔歡迎來聊」造勢。（記者黃美珠攝）

2018-02-07 15:42

〔記者黃美珠／新埔報導〕費時近2年新建的新竹縣新埔鎮公所新行政大樓將在本週六（10日）落成啟用，雖然正式喬遷入駐辦公還要等農曆年過完，但是鎮長林保祿已搭配客家天穿日，安排從2月10日起一直到3月3日為止的系列慶祝活動。

新埔鎮這次號稱的百年盛事，就連軍方也來趕集。北測中心將在10日出動雲豹裝甲車、復仇者飛彈車、雷霆2000多管火箭車、特戰突擊車、重型狙擊組等在新行政大樓後方的街道做靜態展示，另有陸軍司令部的樂儀隊到場演出祝賀。

北測中心表示，這是他們首次移師到新埔做軍備的展示，基於敦親睦鄰的緣故，也很開心新埔鎮有喜！

新埔鎮長林保祿今天先替10日起跑的活動造勢，以「花現新埔歡迎來聊」為名，邀請縣府秘書長蔡榮光、文化局長張宜真、當地縣議員賴江海、范曰富、代表會主席王張碧冬、副主席蔡錦堂、所有代表、里長、以及地方上的社會賢達代表，共同手持花灑澆灌道具花苞，讓花苞綻放，也預告著公所為了這次的系列慶祝活動所打造的40公頃花海，雖然遭受到最近1個多月的嚴寒、風雨等戕害，但是他們依舊直接面對挑戰，仍有信心終會隨著天氣回暖而花海盛開。

林保祿今天更率先開啟新大樓的門，奉茶給所有來客，邀請大家週六一起見證新行政大樓的落成。

他說，新埔行政大樓落成典禮在10日早上10點舉行，接著登場的就是國立台灣交響樂團的音樂會、陸軍司令部的樂儀隊表演、以及百薩克斯風演出。

11日下午1點起，在新埔藝文廣場有該鎮社區社團的才藝秀。花海景觀、農特產品及美食市集從10日開鑼後就都會在藝文廣場旁展售，直到3月11日才會結束。

迎接元宵節，3月2日晚上6點有明華園的「花燈迎天穿前夜祭」。3月3日晚上就是花燈一年一度的踩街秀。

期間還安排了許多的3街6巷9宗祠的健走活動，或是踩街輕旅行等，已經準備好英、日、韓語的導覽解說人員，希望讓更多的國內外人士深刻領教新埔的小鎮風光。