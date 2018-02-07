花蓮強震4棟樓傾倒 7死260傷、67人失聯（不斷更新）

花蓮縣目前已知有4棟大樓倒塌，消防人員救出受困民眾。（記者王錦義攝）

2018-02-07 22:24

首次上稿：08:42

更新時間：22:24

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮地區6日晚間23:50左右發生規模6有感地震，共有4棟傾斜倒塌，中央災害應變中心統計傷亡人數，截至7日晚間10時，共有7人死亡、260人輕重傷，仍有67人失聯。救難人員目前持續救援中。

強震後4棟大樓傾斜、倒塌

這次地震當中共有4棟傾斜或倒塌，分別為公園路統帥飯店坍塌、國盛六街2號白金雙星大樓傾斜、國盛六街41號吾居吾宿大樓傾斜、商校街2號雲門翠堤大樓坍塌。

7死260輕重傷、仍有67人失聯

根據中央災害應變中心統計的最新傷亡人數，目前7人死亡、260人輕重傷、67人失聯，救難人員持續救援中。另外，目前累積疏散撤離830人，收容560人。

死亡的7人，分別為：

1.自宅：60歲女性林麗珍；送往慈濟後死亡

2.自宅：66歲男性劉東騰；送往慈濟後死亡

3.雲門翠堤：39歲男性戴世璋；未送醫明顯死亡

4.雲門翠堤：50歲女性身分待查；未送醫明顯死亡

5.雲門翠堤： 60歲女性身分待查；未送醫明顯死亡

6.統帥飯店：37歲男性周志軒；未送醫明顯死亡

7.雲門翠堤：39歲中國籍旅客余妃；於慈濟加護病房過世

受傷的260人，分別被送往以下醫院救治：慈濟醫院118人（含4人死亡、1人在加護病房）、門諾醫院80人、國軍805醫院16人、部立花蓮醫院40人、鳳林榮民醫院2人、玉里榮民醫院2人、玉里慈濟醫院1人、台東馬偕1人（中國籍）。

交通中斷與橋梁封閉

目前台9線170-174K仁清隧道落石清除中、花193線月眉段29.5K有落石崩塌、台8線封路，以上目前皆無法通行。另外，七星潭大橋已封閉、花蓮大橋戒護通行。目前花蓮道路損壞約有40處，民眾騎機車或開車需小心。

台鐵全線正常行駛，花蓮港支線（貨運）斷軌停駛。

停電停水及瓦斯外洩

中央災害應變中心7日晚間統計，尚有31558戶停水（預計7日21時修復）、186戶停電（預計7日21時可復電）。

根據消防署在7日中午前的統計，共有8處有瓦斯外洩的情況出現，分別為吉安鄉仁里山海關、花蓮市富裕一街132-1號、花蓮市中山路一段3巷186號13樓之5、吉安鄉南山一街38號、花蓮市建國路阿成鵝肉、花蓮市博愛街171號、花蓮市中正路431號、福容飯店前疑似柴油外洩，提醒附近民眾注意。

19小時內已發生逾160起餘震

花蓮近海在6日晚間11時50分發生芮氏規模6.0的強震後，截至7日晚間7點半，已發生超過160起餘震，其中有4起在規模5以上，顯著有感的達21起。

氣象局：不排除有更大地震發生

氣象局地震測報中心代主任陳國昌表示，昨晚規模6.0的地震震央位於花蓮縣近海，這是自1972年以來這個地區發生過規模最大的地震，目前這個地震序列還在發展當中，能量釋放尚未完全結束，這跟以往發生的情況都很不一樣，未來不排除有更大的地震發生。

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花蓮地震災情統計數據。（圖取自消防署臉書）

花蓮地區6日晚間11:50左右發生規模6有感地震。（記者王峻祺攝）

統帥飯店倒塌。（記者王錦義攝）

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雲門翠堤嚴重傾斜恐隨時崩塌。（記者羅沛德攝）

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搜救人員持續搶救中。（記者黃耀徵攝）

雲門翠堤嚴重傾斜恐隨時崩塌。（記者黃耀徵）

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