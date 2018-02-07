SpaceX最強重型火箭 因強風延後試射

2018-02-07 03:36

〔中央社〕路透社報導，美國太空探索科技公司的新型獵鷹重型運載火箭，原準備在美東時間下午1時30分（台灣時間7日凌晨2時30分）發射，但因強風延至至少3時45分發射。

23層樓高的獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy），將自佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射，除了成為世界上最強大運載火箭，它還攜載特斯拉跑車作為模擬酬載。

這對矽谷億萬富翁馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）而言是關鍵轉折點。

獵鷹重型運載火箭的升空，可能讓總部位於加州的SpaceX在少數商業火箭公司中獲得競爭優勢，得以和美國國家航空暨太空總署（NASA）、衛星公司及美國軍方簽下利潤豐厚的合約。

獵鷹重型運載火箭由27具發動機驅動，擁有超過500萬磅推進力，大約是火箭獵鷹9號（Falcon 9）的3倍。獵鷹9號在此之前一直是SpaceX的主力火箭。

這具重型火箭基本上是由3枚獵鷹9號火箭並排組成，馬斯克曾說這次試射的最重要關鍵之一，將是2個側邊推進器在升空後數分鐘內，與中央部位的火箭分離。

馬斯克昨天在電話會議上表示：「這將是令人興奮的成功，或是令人興奮的失敗。」