花蓮強震釀多樓塌 雲門翠堤大樓已知2死20重傷

花蓮地區6日晚間23:50左右發生規模6有感地震，造成多棟大樓倒塌。圖為雲門翠堤大樓後景。（記者王峻祺攝）

2018-02-07 03:02

首次上稿：02:30

更新時間：03:02



〔即時新聞／綜合報導〕花蓮地區6日晚間23:50左右發生規模6有感地震，造成多棟大樓倒塌，目前雲門翠堤大樓傳出2死20重傷；中央災害應變中心指出，目前花蓮共有2人死亡、114人輕重傷，傷者被分別被送往不同醫院進行救治。其中慈濟醫院有1人到院前已無呼吸心跳。目前在災區現場消防人員也在持續救援中，協助受困民眾脫困。

中央災害應變中心：至少2死114輕重傷

據花蓮縣政府管制中心指出，倒塌的4棟大樓分別為花蓮國盛一街1號大樓、國盛六街41號民宅、花蓮市公園路36號的統帥大飯店、商校街2號阿官火鍋大樓。

慈濟醫院收容強震傷患 1人無呼吸心跳

行政院在今凌晨2時指出，昨天近午夜時發生在花蓮的地震已經造成2人死亡，114人輕重傷，傷者分別被送往門諾醫院、部立花蓮醫院、慈濟醫院與國軍花蓮醫院救治，目前各醫院傷患人數為慈濟101人、門諾53人、部花28人、國軍6人。

餘震不斷 雲門翠堤尚無法深入搜救

據了解，目前多棟大樓倒塌，雲門翠堤大樓3樓以上住戶陸續救出，目前傳出2死20重傷，並已疏散60多人。據花蓮縣消防局長林文瑞指出，雲門翠堤大樓由於傾斜嚴重，目前已救出60多人，但目前因餘震不斷，還無法深入搜救，還有多少人在集合住宅內尚待確認，目前先找大型鋼樑做好支撐，等結構穩定後，搜救隊將進入搜索。

統帥飯店更傳出3樓以下都壓到土裡，目前消防隊員在各災區利用梯子接駁民眾脫困，民眾獲救後仍是心有餘悸。花蓮縣災害搜救隊也迅速集結進駐統帥飯店，準備救援目前已知受困的3人。

花蓮地區6日晚間23:50左右發生規模6有感地震，造成多棟大樓倒塌。圖為雲門翠堤大樓後景。（記者王峻祺攝）

統帥飯店倒塌，3樓變成1樓，目前怪手開始開挖。（記者花孟璟攝）

花蓮地區6日晚間23:50左右發生規模6有感地震，造成多棟大樓倒塌，消防人員持續在災區現場救難中。（記者王峻祺攝）

雲門翠堤三樓以上住戶陸續救出。（記者王峻祺攝）

統帥飯店倒塌倒塌，消防人員持續救難中。（記者王錦義攝）

花蓮地區6日晚間23:50左右發生規模6有感地震，造成多棟大樓倒塌。（記者王峻祺攝）

統帥飯店倒塌，消防人員救出受困民眾。（記者王錦義攝）