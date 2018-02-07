花蓮統帥飯店3樓變1樓 住客全數平安脫困 3員工待救

統帥飯店三樓以下陷入瓦礫堆，有三人受困亟待救援。（記者花孟璟攝）

2018-02-07 03:06

首次上稿 01:59

更新時間 03:06

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮統帥大飯店昨晚23點50分大地震，三樓以下震垮變一樓，僅知飯店內有106名團客和數量不詳的散客投宿，在救援人員搶救下陸續脫困，但2名櫃檯員工及1名地下室鍋爐員工受困，其中僅人在地下室的員工透過手機聯繫上，2名櫃檯員工仍無訊息，目前所知只剩這3名員工待援，搜救人員已準備重型機具進入搶救！

統帥飯店樓高8層，地下1層，目前所知，晚間只有5樓、9樓的客房提供住宿，團客包括苗栗仁德醫專畢業旅行團、日本團2團及國旅團，4個團體共75人，另有散客31人，合計住客共106人，都已經脫困。

目前所知，仁德醫專已由老師帶隊離開，其餘團客分別到煙波大飯店和美侖大飯店等地安置。統帥大飯店地下室鍋爐工作人員陳明輝已透過電話聯繫確認平安，仍受困待援；另兩名應該在大廳櫃檯的正職員工周志軒、梁書瑋工作年資約1年，至凌晨3點仍失聯。

來自屏東的國一張同學從5樓窗戶爬下來，剛下地時，腿都軟了，他驚魂甫定地說，和哥哥、舅舅一起到花蓮玩，晚上他正在房間滑手機突然地動山搖，就看到冰箱、櫃子倒下，當場還好沒有人被壓到，他第一個爬出來，還好大家都平安。

統帥飯店旅客陸續脫困。（記者花孟璟攝）

統帥飯店旅客陸續脫困。（記者花孟璟攝）

統帥飯店旅客陸續脫困。（記者花孟璟攝）

統帥飯店旅客陸續脫困。（記者花孟璟攝）

統帥飯店旅客陸續脫困。（記者花孟璟攝）

統帥飯店傾斜後，3樓變成1樓，凌晨近3時重機具準備開挖搜救受困者。（記者花孟璟攝）