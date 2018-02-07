花蓮強震已釀4大樓傾倒 民眾受困待援

花蓮地區6日晚間23:50左右發生規模6有感地震，據花蓮縣政府管制中心統計，目前已知有4棟大樓倒塌。（記者王峻祺攝）

2018-02-07 01:57

首次上稿：01:57

更新時間：02:18

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮地區6日晚間23點50分左右發生規模6有感地震，據花蓮縣政府管制中心統計，目前已知有4棟大樓倒塌，另外，包含七星大橋、花蓮大橋都傳出隆起、龜裂，市區包含華西路、和平路等多處也都有龜裂情形。

據了解，目前統帥飯店因3樓以下都壓到土裡，據傳有至少3人被困在壓扁的樓層裡，目前消防隊員正在現場利用梯子接駁救援。許多民眾獲救後仍是心有餘悸。

《中央社》報導，據花蓮縣政府管制中心指出，倒塌的4棟大樓分別為花蓮國盛一街1號大樓、國盛六街41號民宅、花蓮市公園路36號的統帥大飯店、商校街2號阿官火鍋大樓。

原先花蓮縣政府管制中心指有5棟大樓傾倒，其中也包含美侖飯店，但據本報向美侖飯店了解，該飯店並無受損，應為誤傳。

《聯合報》報導，有民眾指出，強震發生時她正位於花蓮國民八街，當時大樓因強震不正常搖晃，她趕忙尖叫要大家快逃，當時約有十多人往外衝，她更目擊有3棟大樓1樓柱子都斷了，現場大樓往下蹲，所幸她目擊的大樓1樓都是停車場，人員與住戶都住在3樓以上，希望不會有人受困。