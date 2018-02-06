高市公共腳踏車運量增3成5 轉乘捷運人次破2成

2018-02-06 23:33
高市公共腳踏車運量增加3成5。（記者陳文嬋攝）
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市公共腳踏車C-BIKE去年使用人次達450萬人，比前年增加3成5，值得一提的是，冬季大眾運輸免費上路2個月，C-BIKE與捷運轉乘人次比例提高為2成2，互達加乘效果，有效減少污染。
高市C-BIKE前年底建置186站，去年擴增至300站，站點增加帶動運量提升，使用人次從前年333萬，增為去年450萬，增加比例達3成5。
環保局表示，巨蛋站、中央公園站、凹仔底站最受歡迎，冬季大眾運輸免費上路2個月後，熱門站轉為巨蛋站、後驛站、凹仔底站，若以巨蛋站為例，月使用人次達1萬1千人，比未實施前增加3.5%。
值得一提的是，冬季大眾運輸免費實施2個月，各運具運量均有明顯提升，C-BIKE與捷運轉乘人次比例從1成8提升至2成2，凸顯民眾利用公共腳踏車轉乘捷運，減少私人運具造成污染影響。
捷運平日尖峰時段平均增幅近2成7，紅線以橋頭糖廠站、橋頭火車站、中央公園站、後勁站等站增加最多，橘線則是市議會站、衛武營站、信義國小站、鳳山站最多，吸引郊區民眾搭乘，改變通勤習慣。
至於市區公車與公路客運部分，漲幅超過2成路線分別是社區巡迴公車H11、H12、市區公車8025、快捷公車國道快捷（美濃）606、市區公車070號公車，尤以市區前往旗山、六龜、寶來等地區最熱門。