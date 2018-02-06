逃3千罰單棄5萬裝備 墾丁潛水盜珊瑚賊有事嗎？

墾丁珊瑚礁海域美麗。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-02-06 23:27

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島珊瑚資源聞名世界，有不肖潛水人士上週利用寒冬夜間人少，到墾丁萬里桐海域盜採上百棵珊瑚及硨磲貝，上岸後被埋伏的保七總隊第八大隊員警盯上揚言開槍，沒想到他為躲避「國家公園法」的3千元罰單，竟冒警方槍擊危險、拋棄五萬元潛水裝備逃逸。

「國家公園法」規定，盜採珊瑚礁、硨磲貝等生物將裁罰3千元，但根據潛水教練們估算，男子拋棄的裝備裡，調節器粗估3萬、浮力控制背心（Bcd）2萬、蛙鞋約5千，總價值超過5萬多，還得冒著槍擊危險，令警方相當不解。

墾丁國家公園海域因天氣寒冷，除了專業潛水愛好者，少有戲水遊客到訪，有潛水員疑配合不肖水族業者，趁隙在海底盜採珊瑚及魚類，保七總隊第八大隊上週鎖定一名盜採客，待他上岸時人贓俱獲，沒想到他竟無視「開槍」警告逃逸，丟下上百棵珊瑚及昂貴裝備。

保七總隊第八大隊表示，這名外地盜採客利用深夜下潛，為了躲避查緝，將大批珊瑚、硨磲貝等生物放置在一處樹林內，再到另一處卸下裝備，疑似等待同夥接應，員警趁他卸裝時上前逮捕，沒想到男子拔腿就跑，警方揚言開槍，男子仍狂奔而去，目前已經鎖定周邊監視器持續追查。

至於犯嫌的昂貴潛水裝備，保七總隊第八大隊已經送至墾管處保管，大部分遭盜採珊瑚礁都種回萬里桐海域，部分則由海生館進行管理，保七總隊第八大隊強調，保育員警24小時都在各大海域巡查，絕非遊客少、天氣冷就休息，不會給盜採人士可趁之機。