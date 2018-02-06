勇敢抗癌 乳癌單親媽找到幸福第二春

2018-02-06 23:16

〔記者蔡淑媛／台中報導〕47歲的黃姓婦人10年前丈夫罹患腦癌過世，獨自撫養滿週歲的女兒，不料前年又發現自己罹患乳癌第3期，吃偏方1個多月才坦然面對，勇敢就醫接受放化療和切除手術，治療期間遇到人生第二春，上月完成披婚紗心願結婚。

中山醫學大學附設醫院乳房外科醫師姚忠瑾指出，黃婦罹患較惡性的管腔B型乳癌，左乳長了3公分腫瘤，先化療縮小至1公分，再接受「皮下乳房全切除術」保留乳房皮膚，切除皮下組織，再植入350cc的果凍重建，乳房形狀、彈性更好，也能把癌組織切除乾淨。

黃婦有乳癌家族史，兩名阿姨罹患乳癌，她說，前年洗澡摸到左乳下方有腫塊時心裡有數認為可能罹癌，卻不敢面對，還吃偏方酵素、牛璋芝、生馬鈴薯汁，後來想到相依為命的女兒才覺醒，決定勇敢抗癌，接受一連串的治療。

黃婦在術後放療認識蕭姓男友，卻多次以自己是重量級癌症病患拒絕，最後接受對方真心追求「讓我照顧你們母女！」終於有情人終成眷屬，也完成穿婚紗的心願，現在她重回居家照服員的工作崗位，並鼓勵癌友姐妹要樂觀、堅強，仍能找到人生的春天。

姚忠瑾指出，乳癌好發於45至50歲，但現代晚婚，許多病患未婚或想結婚而遲疑治療或不敢面對，提醒要早期篩檢、及早治療，如有家族史應提早40歲篩檢，現治療，第1期5年存活率有95%、即使第3期也有7成，且能重建，呼籲「不要放棄，勇敢追求真愛！」