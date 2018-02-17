小編精選》貓奴們看過來！ 2017最有毒的貓影片完整大合輯

2017所有超可愛的貓影片，你全部都鎖定了嗎？ 一起來看看2017最有毒的貓咪們吧！（圖片由Everyday One Cat授權提供使用）

2018-02-17 10:00

〔影音新聞／綜合報導〕2017年不知不覺就過完了，各位貓奴們是不是度過了一個充滿貓的一年呢？2017年的趣味貓影片有全部鎖定嗎？如果錯過了也不用擔心，這邊整理了2017最有趣的貓咪影片Best 5，看過的再回顧一次，沒看過的趕快看下去吧！

1.每天都要來點貓能量 網友被萌翻：「這圖有毒！」

日本一個超喜歡貓的動畫團隊Everyday One Cat，每天都會上傳一張貓咪動圖，至今已經發布了超過100張作品。超現實又可愛的貓咪們，擄獲眾多網友的心，看著看著就掉入時間黑洞，讓許多人忍不住大喊：「這圖有毒！」

2.兩個月沒見可以抱抱我嗎？ 討拍貓咪當主人跟屁蟲萌翻網友

很多貓奴都知道，自家貓皇帝的臨幸是可遇不可求的。但有一隻叫做Pooky的曼切堪貓在網路上爆紅，原因正是他向主人撒嬌的樣子太可愛了！Pooky的主人因為有事必須回老家兩個月，回家之後迎接的就是Pooky的超可愛迎接，不僅直接抓住他的手抱緊處理，還當一隻跟屁蟲各種花式討拍。這麼會撒嬌的貓，到底要去哪裡收編才有啊～

3.「我要哭給你看囉」 哭臉貓苦肉計討罐罐萌翻網友

被貓咪的大眼睛盯著看已經很讓人受不了了，再被這隻有哀愁下垂眼的貓咪盯著看，豈不是要直接融化了！中國有一隻長得超級楚楚可憐的貓咪路虎（Luhu），他的一雙下垂眼讓他隨時看起來都好悲傷好可憐，再隨口喵個兩聲，網友紛紛心疼大喊：「趕快把罐罐給他啊！」裝可憐勒索功力，簡直可以入圍2017最佳影帝。

4.戰鬥民族養的寵物貓咪？ 呆萌大貓真實身分竟是「美洲獅」

喜歡「大貓」的朋友看過來，這隻戰鬥民族養的大貓絕對萌死人不償命！現居俄羅斯的美洲獅梅西（Messi），以前在莫斯科的動物園專門供遊客觸摸及合照，但是牠的身形比一般雄性美洲獅瘦小，小時候又受過傷，無法回到野外獨自生活，因此被現在的主人收養，住在普通公寓中。梅西個性非常愛撒嬌，每天都要跟主人討摸，還會發出舒服的呼嚕聲，讓人不禁懷疑牠真的是兇猛的美洲獅嗎？

5.每天公司門口都有來路不明的現金 主人調監視器後真相大白

美國塔爾薩一家行銷公司GuRuStu的店貓「發牢騷先生」，有一個特殊的技能，就是會搶路人的錢去做公益！一開始員工發現牠的身邊經常有掉落的鈔票，調閱監視器後竟赫然發現，路人可能因為無聊就拿鈔票逗弄發牢騷先生，而牠也就這樣順勢搶了錢。看著這一堆發牢騷先生搶來的鈔票，老闆決定把這些錢拿去捐給流浪者扶助機構，也在玻璃門上貼出告示，明白告訴路人「小心！這隻貓會搶你的錢去做公益！」這麼熱愛「劫富濟貧」的貓還是第一次見到啊！

以上就是2017小編嚴選的有趣貓影片合輯，喜歡的話就快再看個八次然後分享個十次吧！