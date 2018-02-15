小編精選》最瘋狂的DIY 網友崩潰喊：到底誰會做啊？

連金鋼狼爪都能自己動手DIY！（the Hacksmith 授權）

2018-02-15 10:00

〔影音新聞／綜合報導〕近來越來越多人選擇自己動手DIY，舉凡家具、食譜，甚至是玩具等等，只是你知道竟然連電影「金牌特務」中出現的武器都可以自己做嗎？小編精選了五大看起來不僅是不可思議，根本是有點「強人所難」的DIY作品，保證看完讓你驚嘆這些手作狂人的超強功力！

1.《金牌特務》最強間諜武器 神人用一般雨傘改造成功了！

對金士曼出任務時的必備良品－雨傘感到印象深刻嗎？YouTuber the Hacksmith直接動手打造一把！

2.樂高做成的得來速？ 神人級玩法顛覆你的想像！

還在找投幣機購買商品嗎？神人直接做一台，在家就能體會投幣的樂趣。

3.打造金鋼狼爪不稀奇 現在還有「升級版」 網友：羅根無敵了！

YouTuber the Hacksmith將金牌特務裡的武器打造出來還不夠，這次他甚至直接化身成金鋼狼，看看他手上通電的利爪，還有人敢隨便招惹他嗎？（抖）

4.看過只有指甲大的煎餃嗎？ 日本袖珍廚房上菜囉！

若說辛辛苦苦煮了一頓飯，結果量卻只夠塞牙縫，相信很多吃貨們都會生氣吧？但日本食玩的精細程度，卻會讓你的怒氣在看到成品時煙消雲散，畢竟這仿佛拇指姑娘故事中才會出現的菜餚，實在是太可愛了啊！

5.科技始終來自於惰性 手機遙控自動開瓶器終於問世

科技始終來自於人性，在遇到下面這個例子時，可能必須改成科技始終來自於惰性，不過是開個酒瓶卻研發了裝置跟APP，讓人不禁想問：這真的符合效益嗎？