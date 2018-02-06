海線3校操場跑道破洞補丁 蔡其昌會勘助整修

蔡其昌（左二）會勘高美國小跑道。（記者張軒哲攝）

2018-02-06 16:03

〔記者張軒哲／台中報導〕為增進海線學校硬體設施，立法院副院長蔡其昌今日邀集教育部人員，共同會勘沙鹿區沙鹿國中、清水區大秀國小及高美國小操場跑道整修工程，期盼透過中央資源的注入，改善偏鄉學校的老舊設施環境，縮短城鄉差距，讓孩子們能夠有安全無虞的就學環境。

今日蔡其昌偕同體育署副署長王水文及台中市府教育局副局長劉火欽、市議員王立任、楊典忠等人勘查校園，蔡其昌指出，沙鹿國中是他的母校，但籃球場到處都是裂縫，跑道年久失修，隨處可見破洞補丁。學生運動很容易造成傷害，應該盡速整修改善。

沙鹿國中學生人數眾多達1600人，並設有體育班。但200公尺的PU跑道，每走幾步，不是坑洞就是高低不平，地基遇雨就會含水導致跑道隆起。總經費667萬元，申請體育署補助400萬元，其餘部分由台中市教育局補助。

另外，大秀國小與高美國小的跑道嚴重磨損，已無彈性，多處破皮補丁。這三所學校都有田徑隊，應該給選手一個良善訓練空間，這些校園環境都應該盡快改善，提供給師生安全無虞的就學環境。

大秀國小校園操場年久失修長達二十年，體育署補助經費500萬元整修。高美國小的PU跑道及綜合球場龜裂、基層下陷，總經費561萬元，申請體育署補助449萬元，不足的部分由台中市教育局補助。